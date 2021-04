Video Médicos privados bloquean calles de CDMX; exigen vacuna contra COVID-19

Médicos privados realizaron varios bloqueos viales en la Ciudad de México para exigir que se les aplique la vacuna contra COVID-19

Médicos privados de la Ciudad de México realizaron varios bloqueos viales en demanda de la vacuna contra COVID-19.

Un grupo de médicos particulares, dentistas y paramédicos bloqueó la circulación en ambos sentidos de Calzada de Tlalpan.

Médicos particulares, dentistas y paramédicos bloquean Tlalpan en ambos sentidos exigen vacunas contra COVID dicen que han sido discriminados pic.twitter.com/uAR5aDGerP — Arturo Sierra (@arturosierra1) April 5, 2021

Otro grupo de doctores, acompañados de paramédicos, se desplegó sobre Eje 3 Oriente.

Médicos y Paramédicos bloquean Eje 3 oriente y Virgilio Uribe por falta de vacunas contra Covid 19. pic.twitter.com/1UYtnt4N7i — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) April 5, 2021

En el caso de Calzada de Tlalpan, los médicos privados iniciaron una marcha pacífica con la intención de llegar al Zócalo capitalino.

Exigen ser vacunados contra COVID-19 como sus colegas del sector público.

Sin fecha para vacunarse

El 24 de diciembre de 2020 México puso en marcha su plan de vacunación, el cual fue destinado exclusivamente a personal en primera línea de atención de hospitales públicos.

En los primeros días de enero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el personal de salud de hospitales privados también sería vacunado.

Las quejas de personal de instituciones privadas sobre no ser considerados para la inmunización se mantuvieron y a finales de enero, el Gobierno mexicano anunció el comienzo de la vacunación en maestros del estado de Campeche.

El 10 de febrero, durante una sesión de la Academia Nacional de Medicina, López-Gatell aseguró que “la vacunación incluyó al personal en el sector privado”.

Pero el doctor Leobardo Castro aseguró a EFE que el funcionario mintió. “A nosotros no nos han considerado, no estamos en ninguna lista, no hemos sido contactados”, afirmó.

Mientras los médicos que trabajan en consulta privada siguen a la espera de la vacuna, el Gobierno de México comenzó la inmunización de adultos mayores.

Simplemente somos invisibles”, dijo Castro.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2019 había 14 mil 896 profesionales de la salud en la nómina de hospitales privados, así como 76 mil 286 médicos que no trabajan directamente para un hospital, pero brindan servicios sanitarios por los que pagan los pacientes.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE