Inicia Fiscalía capitalina investigación contra funcionarios involucrados en caso de Cuauhtémoc Gutiérrez

Fiscalía capitalina amplía investigación contra servidores involucrados con Cuauhtémoc Gutiérrez, acusado de trata cuando era dirigente del PRI

En seguimiento a la investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien fue acusado en 2014 de trata de personas cuando era dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación contra diversas personas servidoras públicas que intervinieron en la averiguación previa integrada en su momento contra el inculpado, informó Ernestina Godoy, fiscal General de Justicia de la Ciudad de México.

En seguimiento a la investigación contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, la Unidad de Asuntos Internos inició una investigación contra diversas personas servidoras públicas que intervinieron en la averiguación previa integrada en su momento contra el inculpado: @ErnestinaGodoy_ pic.twitter.com/gkGO6Pn2gY — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 29, 2020

Con ello, reiteró que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) combate la impunidad y se compromete en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas, al quedar en evidencia la investigación deficiente, omisa y lejana del deber de procurar justicia en la que se llevaron a cabo diligencias no apegadas a derecho.

Enfatizó que la impunidad invita a la repetición y alienta al crimen, combatirla significa aproximar la justicia que fue negada por actos u omisiones de los servidores públicos responsables de la entonces procuraduría.

La fiscal aseguró que buena parte de los justos reclamos sociales y del movimiento de las mujeres es por la impunidad y la falta de acción de las instituciones.

Todas las personas servidoras públicas que trabajan en esta fiscalía deben de asumir un compromiso indeclinable con la búsqueda de la verdad, el respeto a los derechos humanos y la protección de las víctimas pic.twitter.com/uaRmeFfBNw — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 29, 2020

“Todas las personas servidoras públicas que trabajan en esta fiscalía deben de asumir un compromiso indeclinable con la búsqueda de la verdad, el respeto a los derechos humanos y la protección de las víctimas. Quien no pueda o no quiera cumplir con su deber constitucional, no tiene lugar en esta institución”.

Explicó que la Fiscalía de Investigación de Delitos en Materia de Trata de Personas ha realizado un análisis minucioso del contenido de casi diez mil fojas de la propia investigación, iniciada contra el ciudadano referido.

“Con la implementación de tecnologías, se desarrollan diligencias de carácter científico y objetivo que generan peritajes en los que se están analizando varios audios

Se iniciaron inspecciones ministeriales en distintos lugares en que se llevaron a cabo los hechos denunciados, con el propósito de tener seguridad de lo acontecido, colocando en el centro a las víctimas y el respeto a los Derechos Humanos”, afirmó.

Agregó que se evalúa la participación de personas expertas de otras instituciones que acompañen esta investigación en el marco de los instrumentos de cooperación existentes.

Con información de López-Dóriga Digital