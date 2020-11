“Medios han convertido las noticias de la pandemia en un mecanismo de confrontación”, acusa López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, consideró que los medios han convertido las noticias de la pandemia en un mecanismo de confrontación, ahora que México llegó a la cifra de los 100 mil muertos por el coronavirus COVID-19.

Acusa que hay medios 'persistentemente' alarmistas y que el tener gráficas en 8 columnas 'no ayuda' a la población.

Dijo que ojalá que los medios de comunicación, prensa escrita, medios digitales, radio y televisión replicaran y expandieran la transparencia porque el propósito del gobierno no es cumplir con un requisito, pero “lo consideramos indispensable de decir las cosas de forma abierta y verazmente”.

“Publiquen y opinen lo que gusten, notas que hay medios que persistentemente están enfocados en la perspectiva alarmista, comunicar algo terrible. La epidemia es alarmista, poner estadísticas, me parece que no ayuda. Ojalá fuera su propósito fuera ayudar a la población pareciera que solo y no convertir la noticia en un tema de ventas con un titular alarmista”, criticó.