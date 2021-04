Siguen sin vacuna más de 27 mil médicos privados; Dr. Moreno pide a AMLO ‘recapacitar’ estrategia de vacunación

Más de 27 mil médicos privados de México siguen en espera de la vacuna contra COVID-19, por lo que el doctor Francisco Moreno pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador ‘recapacitar’ sobre su llamado a “esperar turno” conforme a su edad.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, el encargado del área COVID-19 del Hospital ABC, sentenció que “no tiene lógica” que el Sector Salud privado no sea prioridad en la vacunación porque su riesgo de contagio es alto.

No hay lógica, no hay explicación. Somos el único país en el mundo donde se está tomando esta medida, siendo el país en el mundo con mayor mortalidad (por COVID-19) en trabajadores de la salud. Entonces no hay ninguna lógica, no hay coherencia, no entendemos cuál es la razón”, criticó.