Me voy a poner tapabocas cuando no haya corrupción: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro al Partido Acción Nacional (PAN) que utilizará un cubrebocas cuando ya no exista corrupción en México, pese a la emergencia sanitaria por COVID-19.

En la conferencia matutina de este viernes, López Obrador respondió de esta forma al amparo que legisladores del PAN pretenden recurrir ante el Poder Judicial para que el presidente utilice una mascarilla.

“Los del PAN presentaron una denuncia porque quieren que me ponga cubrebocas. Me voy a poner un tapabocas, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo el tapabocas”, dijo.