Asesinan en CDMX a Fernando Palma, exdiputado del PAN

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó y lamentó el homicidio de Fernando Palma

Fernando Palma Gómez, exdiputado local del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua, fue asesinado este sábado en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó y lamentó el homicidio a través de su cuenta de Twitter.

“Lamento profundamente el homicidio de Fernando Palma. Estamos en contacto con su familia. La @SSP_CDMX @FiscaliaCDMX y @C5_CDMX están coordinados en la investigación hasta la detención de los culpables. Seguimos en nuestra lucha contra la impunidad”, publicó en redes sociales.

Lamento profundamente el homicidio de Fernando Palma. Estamos en contacto con su familia. La @SSP_CDMX, @FiscaliaCDMX y @C5_CDMX están coordinados en la investigación hasta la detención de los culpables. Seguimos en nuestra lucha contra la impunidad. — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 29, 2020

Palma Gómez fue además ex presidente nacional de la Confederación Mexicana de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, ex Secretario Nacional de Elecciones, ex Coordinador Nacional de Diputados Locales.

Marko Cortés, dirigente nacional del, PAN, condenó el asesinato de Fernando Palma, indicando por medio de Twitter que “la ola de violencia que se vive en nuestro país debe parar”.

Condenamos enérgicamente el asesinato de nuestro querido amigo panista, Fernando Palma. La ola de violencia que se vive en nuestro país debe parar. Envío mis más sinceras condolencias y un abrazo a todos sus seres queridos. — Marko Cortés (@MarkoCortes) February 29, 2020

Con información de Quadratín