Más cabrones que mexicanitos

Estamos en el mes de la patria y me parece momento oportuno de externar un pensamiento sobre nuestros paisanos que a veces me invade al trabajar en el periodismo internacional

Estamos en el mes de la patria y me parece momento oportuno de externar un pensamiento sobre nuestros paisanos que a veces me invade al trabajar en el periodismo internacional. Pues al realizar mi recorrido diario de las principales noticias de países de todos los continentes, les debo confesar que cuando me aparece información de nuestro querido México entre las notas que voy consumiendo, mi interés aumenta y mi sentido del humor mejora, bueno, a veces.

No dedicaré esta columna a hablar de las noticias políticas de México, por supuesto que no, pues son las más abordadas desde diversas índoles. Me enfocaré en un punto menos importante pero que considero debería estar más en las pláticas mexicanas.

Y es que además de la información sobre el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, algunas de las noticias mexicanas más consumidas en el mundo que encuentro recientemente son: la salida del aire de los programas televisivos de Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito‘, el deseo de Samuel Eto´o para que ‘Rafita’ Márquez alguna vez dirija la selección azteca o la posibilidad de que Raúl Jiménez se convierta en el tercer goleador mexicano en jugar para el Real Madrid, después de ‘Chicharito‘ Hernández y Hugo Sánchez (donde le apodaban “manito” Sánchez).

¿Ya se dieron cuenta? ‘Chespirito‘, ‘Rafita’, ‘Chicharito’, ‘Manito’ … ‘Tecatito’ Corona, ‘Burrito’ Hernández, ‘Cabrito’ Arellano, ‘Principito’ Guardado.

¿Por qué la misma terminación para muchos de los mexicanos que se hacen un nombre en el extranjero?

Los mexicanos amamos reírnos, ya sea con albures o con un sentido del humor apto para toda la familia como los chistes de “Pepito”.

El doble sentido del “Compayito” o las bromas pesadas de “Platanito” nos hacen carcajear de igual forma que los programas televisivos legendarios de “Chespirito”.

No por ser bromistas y de piel gruesa, debemos permitirnos una terminación que más que cariño, se pueda confundir con desvalorizarnos o disminuirnos. Recuerdo a cercanos míos criticando a los seleccionados nacionales diciéndoles “ratoncitos verdes”.

Tampoco por ser tan amigables con los extranjeros, permitiremos que ninguno de ellos hable mal de México, ya sea una famosa actriz, un desconocido mesero o cualquier turista que llegue arrogantemente a los anhelados territorios aztecas.

Los chinos se toman muy en serio este tema. Dos semanas después de que la Organización Mundial de la Salud declarara al COVID-19 como pandemia, Carmen Salinas protagonizó un escándalo cuando expresó que el coronavirus inició en aquel país asiático por sus costumbres gastronómicas.

Cómo me voy a burlar de una enfermedad tan horrible. Es lo que les está pasando a los chinitos por andar comiendo a los perritos, se comen a los perritos y a los gatitos, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad. No los castigó Dios, la vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso”, dijo la actriz y legisladora.

Ante las polémicas declaraciones, la Embajada de China en México indicó en un comunicado de prensa que las declaraciones son racistas y fuera de lugar. Pero no me sorprende la respuesta oficial china, lo que me llamó la atención fue el primer punto de su respuesta.

El comunicado oficial no comenzaba rechazando las críticas hechas a su alimentación y tampoco defendía la respuesta gubernamental china ante la pandemia. El primer punto de su respuesta aborda prácticamente en su totalidad el tema de la palabra “chinito”.

Así dice el comunicado oficial:

“1. No se ha logrado identificar el origen del nuevo coronavirus hasta el momento. El discurso extremo de la Sra. Carmen Salinas revela falta de conocimiento básico e ignorancia. El término racista ‘chinito’ que apareció en el siglo 19 fue abandonado por la historia y ha sido mencionado nuevamente en el pleno siglo 21 en el marco de una sociedad abierta, plural y globalizada. Esto es una flagrante provocación al pueblo chino y los chinos residentes en el ultramar y, además refleja una falta de valores hacia la humanidad. Al ser una personalidad pública, las palabras infundadas de la Sra. Carmen Salinas confunden al público, difaman a China y laceran la amistad entre los pueblos chino y mexicano”.

No busco que nos hagamos sensibles ante nuevas palabras, como los chinos con ese término, tampoco lo rechazo. Pero sí creo necesario enorgullecernos, no solo en el mes de la patria, por la grandeza de México a nivel mundial y por lo logrado por nuestros paisanos en el extranjero.

Artistas como Frida Kahlo, Pedro Infante, Diego Rivera, Mario Moreno “Cantinflas”, María Félix o Vicente Fernández. Deportistas como Ana Guevara, Hugo Sánchez, Saúl “Canelo” Álvarez, Rafael Márquez o Julio César Chávez. Intelectuales como Octavio Paz o Carlos Fuentes o periodistas como José Vasconcelos, Jorge Ramos, Jacobo Zabludovsky, Fernando del Rincón o Joaquín López-Dóriga.

Hay otros nombres mexicanos menos conocidos por la cultura popular pero que sus inventos revolucionaron al mundo: Guillermo González Camarena, responsable de que la televisión se pueda ver a color. Luis Ernesto Miramontes Cárdenas, creador de una píldora anticonceptiva derivada una de las plantas endémicas mexicanas. Manuel Sandoval Vallarta, el físico nominado al Nobel que estudió sobre los rayos cósmicos. Manuel Gutiérrez Novelo, inventor de las cámaras multilente para experiencias inmersivas en tercera dimensión. Antonio Alzate y Ramírez, inventor del flotador que existe en la mayoría de los sanitarios y tinacos del mundo.

México es una potencia mundial. Está dentro de las 15 mejores economías del mundo, es decir, pertenece y, desde hace décadas, al 10% de naciones con mejor economía pues hay 194 países registrados en la Organización de las Naciones Unidas. También estamos dentro de los 15 países con mayor extensión territorial, población e importancia en varias de las industrias clave.

Necesitaría muchísimo más espacio del que dispongo para enumerar solo una parte de los grandes logros de mexicanos que impactan a nivel mundial y del peso de nuestro país en el mundo.

Siempre se puede y debe aspirar a más, pero sí de preferir se trata, más que mexicanitos prefiero escuchar: ¡Viva México cabrones!