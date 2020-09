Mario Delgado al frente de Morena impulsará a Ebrard como candidato a la Presidencia, advierte Muñoz Ledo

El diputado Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a la dirigencia nacional de Morena, advirtió que si Mario Delgado gana la contienda se trazaría el camino para que el canciller Marcelo Ebrard se convierta en el próximo presidente de México.

Al reunirse de manera virtual con militantes de Puebla y Morelos, el legislador dijo que si pierde la dirigencia de Morena “sería como elegir a Marcelo Ebrard -de facto y por adelantado- para la Presidencia de la República”, aunque apuntó, “no digo que eso esté mal”.

De acuerdo con Muñoz Ledo, si Mario Delgado gana, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador estará ‘pelas’ -políticamente hablando-, a mitad de su sexenio.

El aspirante a la dirigencia nacional de Morena aseguró que Delgado Carrillo está ‘disfrazado’ dentro del partido, toda vez que “viene de un grupo de empresarios” cuyos intereses representa.

Lo acusó también de prometer la reelección a varios diputados del Movimiento Regeneración Nacional, con lo que escalaría de una ‘mafia parlamentaria‘ a una ‘mafia nacional‘.

Sobre su motivación para convertirse en dirigente nacional de Morena, el diputado aseguró que quiere organizar al partido para que no desaparezca, pues expuso, para que realmente se profundice necesitará tres sexenios.

La 4T no es un sexenio, es un programa transexenal, y le calculo, para que realmente profundice, tres sexenios. No quiero que Morena desaparezca, y para eso hay que organizar; a ellos (Mario Delgado) no les interesa Morena, les interesa el poder y el dinero”, afirmó.