Manejo de la pandemia en México ha sido “muy deficiente”, asegura Universidad Johns Hopkins

El manejo de la pandemia de COVID-19 ha sido “muy deficiente” por parte del Gobierno de México, indicó Francisco González, profesor de Política Latinoamericana de la Universidad Johns Hopkins.

González, experto mexicano involucrado en el diagnóstico de la pandemia en dicha Universidad, aseguró que el anuncio de la nueva vacuna podría darle un giro a la estrategia del Gobierno Federal.

Entrevistado por BBC, el especialista dijo que en América Latina, aparentemente, no llega el pico de la epidemia debido a que en la región no existen las condiciones para guardar una cuarentena.

Otro de los factores son las comorbilidades, que en México están representadas con altas tasas de obesidad, diabetes e hipertensión.

El tercer factor son los los años de subinversión en el sistema de salud pública derivada de la crisis financiera en el país.

El especialista indicó que, en general, el manejo de la epidemia del Gobierno de México ha sido muy deficiente.

Criticó la estrategia seguida por el Gobierno y aseguró que no hay puntos positivos para ella.

Para González, cuando el presidente López Obrador ha menospreciado la pandemia envía un mensaje contradictorio sobre la misma.

No hay duda de que cuando se escriba la historia de la pandemia, liderazgos como los de AMLO, Trump y Bolsonaro se destacarán como lo que no se debería haber hecho”, indicó.

Sobre la idea de que el objetivo del Gobierno era alargar la epidemia para que no hubiera incremento de casos tan pronunciados como en Europa y evitar la saturación de los hospitales, el experto señaló:

Esa idea de “administrar” una epidemia me parece un concepto escandaloso. Si a una epidemia no se le cerca, si no se le acorrala lo más posible, termina fuera de control. Así que esa idea no solo no es efectiva sino que es una justificación patética en lugar de hacer lo que hicieron otros como Corea del Sur, Japón o Canadá, donde lo tienen controlado y nadie dice que se ha ganado la batalla o que se ha domado la epidemia, como en México, porque saben que puede haber mutaciones del virus”, indicó.