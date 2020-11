Luis Videgaray responde a abogado de Rosario Robles: estrategia de defensa es “inmoral y errada”, acusa

Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda y Relaciones Exteriores, respondió a los dichos señalados este martes por parte de Sergio Arturo Ramírez, abogado de Rosario Robles.

Por medio de un comunicado plasmado en cinco puntos, el exfuncionario federal se dijo sorprendido por las declaraciones Sergio Arturo Ramírez, abogado de Robles Berlanga.

Lamentó que la extitular de Sedesol y Sedatu “opte por acusarme sin fundamentos para tratar de librar su situación legal”. Manifestó que entiende lo difícil de su condición; pero “la desesperación no puede ser justificación para mentir e incriminar a inocentes”.

Rosario Robles podrá decir muchas cosas, pero lo que no podrá hacer es probar mentiras. Yo no tuve participación alguna, directa o indirecta, en la llamada ‘Estafa Maestra’, y mucho menos me beneficié de dicho presunto mecanismo”, señaló Videgaray caso en su segundo punto y sostuvo que siempre actuó dentro del marco legal.