Lamenta Lorenzo Córdova estrategia de amedrentamiento contra INE; “no lograrán la descalificación”, advierte

Lorenzo Córdova lamentó que haya quienes consideren como parte de su estrategia electoral recurrir a la descalificación del INE por aplicar las leyes

En su calidad de consejero presidente, Lorenzo Córdova afirmó que pese a los intentos ningún actor político logrará descalificar al Instituto Nacional Electoral (INE) durante el proceso electoral vigente.

En sesión especial del Consejo General del INE para la aprobación del registro de candidaturas a la Cámara de Diputados, Córdova Vianello destacó la importancia de que la contienda se dé en un Estado de Derecho.

El @INEMexico seguirá siendo un árbitro vigilante, y sin protagonismos ni estridencias retóricas sacará las tarjetas que sean necesarias para garantizar que el proceso electoral transcurra dentro del marco de la ley: @lorenzocordovav. pic.twitter.com/uBltGSprJF — @INEMexico (@INEMexico) April 4, 2021

Afirmó que en un contexto social y político caracterizado por tensiones, polarización y problemas estructurales irresueltos, se debe considerar que al día siguiente de las elecciones, el 7 de junio, los problemas de pobreza y desigualdad “seguirán ahí”.

El consejero presidente del INE lamentó que haya quienes consideren como parte de su estrategia electoral recurrir a la descalificación del árbitro electoral por aplicar la Constitución y las leyes, más cuando es inevitable que quienes las violan sean sancionados.

En este sentido, sentenció, “el INE no está en contra de nadie, de ninguna fuerza política ni de ningún actor político”, por lo que advirtió que si no lo lograron antes, no lograrán la descalificación en el futuro “porque la sociedad reconoce que el único interés del INE es garantizar la equidad y legalidad de las elecciones”.

El INE seguirá siendo un árbitro vigilante y sin protagonismos ni estridencias retóricas, sacará las tarjetas que sean necesarias para garantizar que el proceso electoral transcurra dentro del marco de la ley”, dijo Lorenzo Córdova.

Con información de López-Dóriga Digital