López Obrador suspende gira por Nayarit y Sinaloa; acudirá a Tabasco por situación de emergencia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que suspenderá este sábado su gira por los estados de Nayarit y Sinaloa, para acudir a acompañar a la población de Tabasco por las afectaciones sufridas en la entidad

Confirmó, además, que ha convocado a una reunión de emergencia con el Gabinete para emprender las primeras acciones de apoyo a la población de dicha entidad.

Señaló que ha dado seguimiento al desbordamiento de los ríos, las lluvias y la situación en la presa Peñitas.

“No solo es esa presa, es lo que llueve en la planicie, en la sierra, en los ríos que no tienen control hidráulico”, agrega el titular del Ejecutivo federal.

Afirmó que ha estado monitoreando, desde hace dos días, la situación en la presa, donde se ha programado un desfogue.

Señaló que esta madrugada la presa recibió demasiada agua, en “precipitaciones nunca vistas en la historia de esta presa”, con 3 mil 500 metros cúbicos por segundo, lo que hace que esté, en estos momentos, completamente llena.

Por esa razón, tuvieron que emplear autoridades aumentar el desfogue y aún está el plan por aumentar el desfogue.

“Hay zonas que están en nivel del mar, son como ollas. Entonces afecta mucho este desfogue. Estamos procurando que se cause el menor daño posible y, sobre todo, buscando que no haya desgracias, que no haya pérdida de vidas humanas”, añadió el mandatario.