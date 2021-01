López Obrador seguirá subiendo vídeos a Facebook mientras no los censuren

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este sábado que seguirá subiendo videos a las redes sociales “mientras no nos censuren“.

Vamos a dejar el mensaje para que no sea tan largo, porque luego me reclaman de que son videos (largos)… Como lo vamos a subir al Face. Mientras no nos censuren vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face”, expresó en un mensaje que publicó en sus cuentas oficiales de Facebook y Twitter.