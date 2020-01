López Obrador reitera que no recibirá a la Caminata por la Verdad

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no recibirá a la Caminata por la Verdad, la Justicia y la Paz, que a partir del jueves se dirige a Palacio Nacional desde el estado de Morelos.

Este viernes, señaló que no tiene tiempo ni oportunidad para atender al contingente encabezado por el activista Javier Sicilia y los hermanos Alex y Adrián LeBarón.

Pues no tengo tiempo, no tengo oportunidad de atenderlos, además dije que no quiero que se vaya a faltar el respeto a la investidura presidencial porque tenemos adversarios”, dijo en su conferencia de prensa.