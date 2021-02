López Obrador pide a EE.UU. “respetar” su polémica reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a Estados Unidos “respetar” la polémica reforma eléctrica de su gobierno, el mismo día en que el secretario de Estado, Antony Blinken, tendrá una reunión con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

No nos inmiscuimos en los asuntos de Estados Unidos de América. No nos metemos porque no queremos que nadie decida sobre lo que corresponde a los mexicanos”, esgrimió el mandatario en conferencia de prensa en Palacio Nacional.