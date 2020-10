López Obrador no reforzará seguridad tras protestas en Tamaulipas

Tras lo ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dejó en claro que no necesita reforzar su seguridad durante las giras que realiza en la República Mexicana.

El domingo en Nuevo Laredo, López Obrador tuvo que acortar su discurso durante un evento ante las protestas de la población, además de que fue rebasado el cerco de seguridad durante el evento.

“No (necesita reforzar su seguridad) porque la gente es buena, son muy pocos los malos de malolandia. La gente es muy buena. Lees estoy diciendo que los pueden llevar y hay que irle a protestar o aplaudir al gobernador, pero van y le aplauden y a mi me respetan, aunque hay algunos que gritan y gritan y gritan y gritan que son los más apasionados, pero la gente no, porque la gente es buena”, dijo.

No hace falta protección especial, le agradezco mucho a la gente que me cuida y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer”, refirió.