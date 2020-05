López Obrador mandó limpiar la silla presidencial por estar embrujada

Andrés Manuel López Obrador reveló que mandó limpiar la silla presidencial antes de su llegada a Palacio Nacional debido a un rumor de que está embrujada

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que mandó limpiar la silla presidencial antes de su llegada a Palacio Nacional debido a un rumor de que está embrujada.

Esta supuesta maldición aparece descrita en el libro ‘El águila y la serpiente’ de Martín Luis Guzmán y sugiere que Emiliano Zapata se rehusaba a sentarse en la silla presidencial debido a una maldición. Incluso esto se puede constatar en fotografías de la época.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario hizo una referencia a este hecho durante una reseña a propósito del centenario luctuoso de Venustiano Carranza.

“Es la foto en la que están sentados. Villa en la silla presidencial y Zapata no se quiso sentar en ella porque sostuvo que estaba embrujada. Yo no sé si estaba embrujada o no, pero de todas maneras, antes de que yo llegara, la mandé a limpiar”, dijo López Obrador.

La histórica fotografía

La imagen, conservada actualmente como parte del Archivo Casasola, data de 1914 y muestra a Francisco Villa y a Emiliano Zapata a su llegada a la Ciudad de México.

En la imagen se observa a Villa sentado en la silla presidencial y Zapata junto a él en otra silla.

Se dice que, en un inicio, se le propuso a Zapata sentarse en el lugar de Villa pero el primero se negó debido a que aseguró que la silla tenía una especie de maldición que la convertía en la culpable de las desgracias del país.

La creencia de Zapata fue tan fuerte que incluso intentó destruirla pero no lo consiguió.

