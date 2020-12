López Obrador confirma convenio con Teletón para garantizar terapias de rehabilitación a más niños en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma de un convenio con la Fundación Teletón para que más niños con discapacidad reciban terapias físicas en dicha institución.

En un video difundido durante la transmisión del Teletón 2020, López Obrador indicó que el Gobierno de México apoya con una pensión a más de un millón de niños pero reconoció que esto no es suficiente.

“Es muy importante la rehabilitación. A veces hablamos de discapacidades menores que se convierten en discapacidades graves y no se atienden porque no hay posibilidades económicas, no hay dónde recibir una terapia y esa es la función de los Centros de Rehabilitación de Teletón”, dijo.