López Obrador asegura que se hará la prueba de COVID-19 si presenta síntomas

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que se hará la prueba de COVID-19 si presentara síntomas de la enfermedad.

Van a decir que me haga yo la prueba, yo me atengo a lo que dice Salud y esto aplica para todos, saben cuándo hay que hacerse la prueba, cuando se tiene calentura, cuando se tiene tos seca, cuando tiene dificultades para respirar y cuando hay dolor de cuerpo pero dolor extraordinario porque siempre hay dolor de cuerpo, más con la edad y con el trabajo, entonces si no tiene uno esos síntomas“, comentó el mandatario en un video compartido en redes sociales.