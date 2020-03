López Obrador afirma que el peso resistió pese a temores por COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera que el peso se vaya fortaleciendo en el futuro, pues "existen condiciones" para ello

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó que pese a la crisis que se registró ayer en los mercados financieros mundiales por el coronavirus COVID-19 y el desplome en los precios del petróleo, el peso mexicano resistió.

“Resistió nuestro peso porque estuvo complicado, está todavía complicado, pero ayer fue un mal día. Se afectaron todas las bolsas del mundo, se cayó todo el sistema financiero, todas las monedas se depreciaron y la nuestra resistió”, aseguró.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, dijo que ayudó el hecho de que México tiene finanzas públicas sanas, por lo que espera que se vaya fortaleciendo el peso, pues “existen condiciones”.

“Tenemos finanzas públicas sanas, eso nos ayuda mucho porque logramos blindarnos. No se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó el país, por primera vez no creció la deuda pública“, indicó.

El presidente López Obrador explicó que creció el monto de las reservas en 10 mil millones de dólares, por lo que se cuenta con un fondo para estabilizar el presupuesto.

Detalló que la crisis de este lunes se debió a “los temores fundados e infundados acerca del coronavirus y de las diferencias que se están generando por la producción de petróleo“.

Las bolsas de Latinoamérica sufrieron un nuevo “lunes negro” con sesiones suspendidas y la caída de sus principales plazas ante la creciente incertidumbre por el COVID-19 y la bajada de los precios del petróleo, un escenario agudizado por la depreciación que llevó a mínimos históricos a varias divisas frente al dólar.

Con información de López-Dóriga Digital