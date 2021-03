López-Gatell salió del hospital “el fin de semana”, asegura Jorge Alcocer

Jorge Alcocer dijo que el subsecretario López-Gatell salió del hospital "el fin de semana", a pesar de que el domingo se dijo que permanecía internado

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo este lunes que el subsecretario de Prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, salió de hospitalización “el fin de semana”, a pesar de que el domingo el doctor Ruy López Ridaura mencionó que se esperaba que este lunes recibiera el alta.

El funcionario fue abordado este lunes afuera de palacio nacional a periodistas, a quienes ofreció detalles mínimos sobre el estado de salud de López-Gatell Ramírez e incluso aseguró que en dos o tres días regresaría a sus labores.

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dijo que @HLGatell salió del hospital “el fin de semana” pic.twitter.com/PEpv4aq6zN — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 2, 2021

El domingo Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, reveló que el subsecretario López-Gatell permanecía hospitalizado tras presentar un cuadro moderado de coronavirus.

Confirman que el subsecretario Hugo López-Gatell se encuentra hospitalizado por COVID-19 https://t.co/B1mEKj1Wid pic.twitter.com/wsnbGXSuKD — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 1, 2021

El doctor López-Gatell se encuentra muy bien, tuvo un cuadro de COVID moderado, por eso requirió una atención, una suplementación de oxígeno; pero su evolución ha sido muy buena, y está yendo directamente a la recuperación”, expuso.

El subsecretario Hugo López-Gatell presentó un cuadro moderado de COVID-19, confirmó el Dr. López Ridaura. Agregó que fue hospitalizado de manera preventiva y podría ser dado de alta en los próximos días. EN VIVO: https://t.co/FGA22IO6Kp pic.twitter.com/nfjtiv0PSX — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 1, 2021

Apuntó que el equipo médico del subsecretario López-Gatell Ramírez “evaluó la necesidad de una hospitalización anticipada, con un monitoreo y un tratamiento hospitalario”.

López-Ridaura detalló que el funcionario federal ha permanecido hospitalizado desde el miércoles 24 de febrero “con una evolución muy favorable y esperemos que ya mañana (lunes 1 de marzo) pueda darse de alta de la atención hospitalaria“.

Aclaró que es posible que toda la primera semana de marzo López-Gatell permanezca aislado.

LÓPEZ-GATELL DIO POSITIVO A CORONAVIRUS

El sábado 20 de febrero, el funcionario federal informó por medio de su cuenta de Twitter que padecía COVID-19, y que inició con síntomas desde el viernes 19 de febrero.

Comparto públicamente que tengo #COVID19. Inicié con síntomas ayer por la noche, afortunadamente son leves. La prueba de antígenos dio resultado positivo y espero el de la PCR. Estaré trabajando desde casa, pendiente de la estrategia de vacunación. — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) February 20, 2021

El miércoles 24 de febrero, se informó que el subsecretario López-Gatell recibía oxigenación complementaria debido a que presentó una caída en sus niveles de oxígeno.

El 25 de febrero, el director de Epidemiología, José Luis Alomía, apuntó que el funcionario federal se encontraba prácticamente asintomático e incluso sus niveles de oxigenación eran de 97.

ENVÍA CARTA A LA JORNADA

Este domingo, el subsecretario Hugo López-Gatell, envió una carta al periódico La Jornada.

En la misiva, el doctor López-Gatell aclara algunos detalles sobre su hospitalización.

A continuación puede consultar íntegramente la carta dirigida a La Jornada.

Leo que este domingo La Jornada publicó una nota sobre mi hospitalización, les comparto más elementos:

Efectivamente, estoy en la Unidad de Atención Temporal Banamex. Entré el miércoles a medio día.

No me hospitalizaron por estar delicado sino para recibir el tratamiento, que es intravenoso y más fácil de manejar que en casa.

Desde el ingreso y hasta ahora mi función respiratoria es normal. Saturo 98% con mínimo aporte de oxígeno suplementario .

Médicamente mi presentación COVID se considera moderada.

En cuanto termine el tratamiento iré a casa, mañana o el martes.

Me siento muy bien de ánimo y apetito. Me he podido relajar mentalmente.

La atención aquí es excelente. Cuando salga lo comentaré en las conferencias.

Gracias!!

Doctor Hugo López Gatell

