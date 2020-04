López-Gatell reitera: guantes y cubrebocas no evitan contagio de COVID-19

Hugo López-Gatell reiteró que el uso de cubrebocas aún no tiene ninguna evidencia científica como protección para la infección del COVIDI-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló que en este momento el riesgo general de contagiarse con el coronavirus COVID-19 en la vía pública ha disminuido en la medida que ha bajado la movilidad, sin embargo, subrayó que cualquier persona puede estar en riesgo de infectarse.

Reiteró que el uso de cubrebocas aún no tiene ninguna evidencia científica como protección para la infección, puesto que los ojos al quedar descubiertos también significan un riesgo, al igual que tocar la mascarilla con las manos sucias.

Indicó que el uso de guantes quirúrgicos en la vía pública “no tiene ningún sentido” debido a que el virus no entra por las manos, entra por nariz, boca y ojos.

“Si yo tengo los guantes, tengo envuelta la mano, pero al cabo de unos minutos es como si fuera la mano misma, (entonces) cuando yo me talle los ojos o me toque la cara con el guante, también me voy a contagiar como si fuera la mano desnuda. Usar guantes da una falsa sensación de protección”, señaló.

En México hay 442 casos positivos de COVID-19

Se confirmó que en las últimas 24 horas se han diagnosticado a 442 personas con el nuevo coronavirus COVID-19, con lo cual suman hasta este domingo cuatro mil 661 casos, además de 296 muertes, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.

En rueda de prensa, señaló que, además, se tienen ocho mil 697 casos sospechosos y se han descartado 21 mil 943. Baja California Sur, Ciudad de México y Quintana Roo son los estados con mayor incidencia de casos confirmados.

Indicó que, si bien actualmente los adultos jóvenes de 25 a 59 años concentran el 73 por ciento del total de la enfermedad, en las personas mayores de 60 años se han registrado más defunciones.

Detalló que de los casos confirmados, 66.47 por ciento han presentado sintomatología leve, 33.53 por ciento han requerido hospitalización y 40 por ciento (mil 843 personas) se han recuperado del COVID-19.

Con información de Notimex