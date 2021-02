Llega a Colima barco con gas licuado de petróleo para acelerar restablecimiento de luz

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, indicó que el gas licuado de petróleo se distribuirá a plantas de la CFE para garantizar el suministro eléctrico

Un barco con gas licuado de petróleo (LPG por sus siglas en inglés) llegó a Manzanillo, Colima, para acelerar el restablecimiento del sistema eléctrico, afectado por la tormenta invernal que azota el norte de México y Estados Unidos.

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, indicó que el gas licuado de petróleo se inyectó al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integral de Gas Natural (Sistrangas).

#EnVivo 🔴📹 Con la Comisión de Energía y la @CFEmx, trabajamos por la soberanía energética y el medio ambiente.https://t.co/2u8ijUJT7e — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 17, 2021

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, detalló que a través del Sistrangas se llevará el gas a algunas plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar el abasto de luz eléctrica.

Rocío Nahle añadió que más del 99 por ciento de los usuarios afectados ya tienen servicio.

Lo único que se ha hecho es exhortar a la población a que hagan un ahorro eficiente de energía para mantener en estas próximas 48 h, que entra el frente frío número 36, el sistema eléctrico nacional de forma continúa, sobre todo en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas que es donde el frío está bastante fuerte”, dijo.

El ahorro eficiente, detalló la secretaria de Energía, es no tener las luces prendidas en habitaciones en las que no se está y desconectar los aparatos que no se utilicen.

La CFE informó que hasta las 10:30 h casi seis mil usuarios siguen sin suministro eléctrico en Chihuahua y Tamaulipas, cantidad que representa 0.01 por ciento del total de usuarios en el país.

#CFEInforma | Hasta las 10:30 horas, 5,976 usuarios se encuentran sin suministro eléctrico en Chihuahua y Tamaulipas. Representan el 0.01% del total de usuarios de la CFE en el país. https://t.co/kavFxznB2m pic.twitter.com/h6oLeyMw6f — CFEmx (@CFEmx) February 17, 2021

Con información de López-Dóriga Digital