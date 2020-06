Liberan a seis detenidos por manifestaciones en Jalisco

Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, decidió levantar los cargos y liberar a seis jóvenes detenidos en las manifestaciones del pasado sábado en la ciudad de Guadalajara.

En un mensaje dado a conocer en redes sociales, el mandatario estatal refirió que esta será la última vez que lo hace y que en Jalisco no se tolerará la violencia como una forma de manifestación.

“El día sábado hubo otro grupo de jóvenes que fueron a agredir a policías y a causar destrozos. No hay que confundir las cosas: no es que queden seis jóvenes que fueron detenidos el jueves y el viernes, son jóvenes que fueron detenidos el sábado después de que habíamos dado esta muestra de voluntad para evitar que la escalada de violencia subiera en el estado”, expresó.

El gobernador de Jalisco dijo no entender las razones por las cuales realizaron “actos de violencia brutales” en la Ciudad de México, pero que en Jalisco no se permitirá que se convierta “en una selva”.

“Tengo que asumir la responsabilidad de decirle al pueblo de Jalisco que nuestro estado no se va a permitir que se convierta nuestra realidad en una selva. Tenemos que actuar con sensatez, nuestros policías tienen que actuar con todos los protocolos para garantizar los derechos humanos y la libre expresión de las ideas, pero en Jalisco no se va a tolerar la violencia como una forma de manifestación”, expresó.

“En Jalisco tenemos que mandar un mensaje claro: no podemos tolerar estos actos, no volverá a haber de mi parte una consideración a quienes usen la violencia para manifestar sus ideas. Tenemos que actuar con sensatez, actuar con responsabilidad, respetando los derechos humanos, pero tiene que haber claridad que en nuestro no se puede permitir que la escalada de violencia siga”, refirió.