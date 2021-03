‘Legítima la indignación y dolor de mujeres’; Morena sobre candidatura de Salgado Macedonio

Morena señaló que las protestas “son congruentes con la legítima demanda de las mujeres de vivir una vida libre de violencia"

Este viernes por la noche, Morena informó que Félix Salgado Macedonio resultó el ganador de la encuesta para elegir candidato al gobierno de Guerrero.

En un comunicado, difundido en la página de Mario Delgado, Morena destacó que la Comisión Nacional de Elecciones” realizó una nueva valoración de aspirantes y, en el caso de Félix Salgado Macedonio, no se encontraron elementos para determinar su presunta responsabilidad por la violación de cuando menos tres mujeres.

Ante la ausencia de elementos para determinar la existencia de las conductas denunciadas y al haber mantenido vigentes sus derechos partidistas, no se podía negar a Salgado Macedonio el derecho a la participación en la reposición del procedimiento”.

Morena señaló que las protestas “son congruentes con la legítima demanda de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, misma que el sistema de justicia ha sido incapaz de satisfacer”.

Es legítima la indignación y el dolor de las mujeres de MORENA. Pero también es cierto que el partido no fue omiso. Se inició un procedimiento de oficio para atender los señalamientos y se repuso la selección de la candidatura, justificó Morena.

Atendiendo a la lógica democrática que rige a nuestro partido en los procesos internos, el 27 de noviembre de 2020 se publicó la convocatoria para seleccionar la candidatura de MORENA a la gubernatura de Guerrero, en un proceso abierto en el que se inscribieron 18 personas.

Luego de un periodo de valoración de los perfiles y del levantamiento de mediciones, el resultado se dio a conocer el 30 de diciembre de 2020; allí se informó que Félix Salgado Macedonio había ganado la encuesta.

El 5 de enero de 2021, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) recibió el escrito de una presunta víctima, que solicitó rendir testimonio sobre una supuesta agresión de Salgado Macedonio. Esto originó que el 11 de febrero de 2021 diera inicio un procedimiento sancionador de oficio en contra suya.

La Comisión de Honestidad llevó a cabo el procedimiento de acuerdo con las reglas internas de MORENA, y dio vista del caso a la Fiscalía de Justicia de Guerrero. También llevó a cabo audiencias y requirió información a las instancias del partido y a la Comisión Nacional de Elecciones.

El 27 de febrero de 2021, la CNHJ emitió la resolución en el caso, concluyendo lo siguiente:

“SE ENCUENTRAN INFUNDADOS E IMPROCEDENTES, los agravios relacionados con la violencia de género y con la mala fama pública del Procedimiento de Oficio iniciado por esta Comisión Nacional, esto con fundamento en el considerando señalado como 6. CONSIDERANCIONES PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO de la presente Resolución.”

Además, determinó que en el proceso de selección de la candidatura el perfil no había sido valorado de manera adecuada, por lo que se ordenó su reposición y el levantamiento de una nueva encuesta en el estado de Guerrero, en los siguientes términos:

“… se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones que se reponga el procedimiento, a partir de la etapa de valoración del perfil de las y los candidatos en el Estado de Guerrero.”

“… se vincularía a la Comisión Nacional de Encuestas para que realice una encuesta en el Estado de Guerrero y dicho resultado, sea considerado para que la Comisión Nacional de Elecciones realice un análisis del perfil a partir de los principios establecidos por nuestros documentos básicos …”

La Comisión Nacional de Elecciones realizó una nueva valoración con base en las conclusiones de la Comisión de Honestidad, resultando que, ante la ausencia de elementos para determinar la existencia de las conductas denunciadas y al haber mantenido vigentes sus derechos partidistas, no se podía negar a Salgado Macedonio el derecho a la participación en la reposición del procedimiento.

Esto suscitó fuertes reacciones, a las que no podemos permanecer ajenos. Las protestas son congruentes con la legítima demanda de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, misma que el sistema de justicia ha sido incapaz de satisfacer.

La inacción de las instancias penales en los casos de violencia contra las mujeres no sólo violenta sus derechos, sino que nos niega, como sociedad, el derecho a la verdad y la justicia. Estamos ante un sistema cuyos vicios no permiten elementos concluyentes en un sentido o el otro. Sin embargo, nuestro instituto político no puede colocarse por encima de los órganos de impartición de justicia, ni violentar derechos esenciales, como la presunción de inocencia.

Reconocemos el compromiso, la convicción y la movilización de las mujeres militantes y simpatizantes de MORENA, que adoptaron una postura clara y firme en este asunto. Esto ha abierto, en el seno de nuestro partido, un debate profundo que ha trascendido a lo público. En ningún otro instituto político se han dado debates similares.

Es legítima la indignación y el dolor de las mujeres de MORENA. Pero también es cierto que el partido no fue omiso. Se inició un procedimiento de oficio para atender los señalamientos y se repuso la selección de la candidatura.

Ante esta encrucijada, atendiendo los principios democráticos de nuestro movimiento, dejamos la decisión en manos del pueblo de Guerrero. La nueva encuesta se llevó a cabo en un contexto totalmente distinto al que se dio en diciembre de 2020, pues ahora los señalamientos contra el candidato eran del dominio público.

Uno de los grandes objetivos de la Cuarta Transformación es vivir en una auténtica democracia donde el pueblo mande. La gente de Guerrero evaluó y tomó una decisión. Estamos obligados a respetarla. En la nueva encuesta Félix Salgado Macedonio resultó el mejor posicionado, por lo que la Comisión Nacional de Elecciones lo ratifica en la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Sin embargo, las lecciones que sacamos del debate son claras.

El feminismo y la Cuarta Transformación son los dos principales movimientos del México del siglo XXI (por eso, el feminismo es tan fuerte al interior de la 4T). Podremos tener desencuentros dolorosos sobre temas de coyuntura, pero somos aliados históricos. Los dos luchamos contra la opresión, la violencia, la desigualdad y la injusticia.

La cultura machista de México es un problema cultural profundo que, por siglos, ha lastimado a nuestro país. Tenemos que erradicar esta cultura.

El patriarcado ha creado estructuras e inercias que hacen que la justicia les falle a las mujeres. Esto tiene que cambiar… y pronto. Urge crear un sistema judicial eficaz, expedito en favor de las mujeres que garantice la justicia y la verdad.

Acabar con el régimen de corrupción es terminar con el sistema de desigualdades y opresión contra las mujeres. Sólo un gobierno democrático y humanista que combate a la corrupción, como el que encabeza nuestro presidente, es capaz de eso.

La Cuarta Transformación será feminista o no será.

