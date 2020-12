Le quitan a Esteban Moctezuma aspiraciones rumbo a elecciones presidenciales, señala Dulce María Sauri

La presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, señaló que a Esteban Moctezuma Barragán “le quitaron el futuro” rumbo a las elecciones presidenciales de 2024 al ser propuesto como próximo embajador de México en Estados Unidos.

En conversación a distancia con medios de comunicación, Sauri aceptó que le habría gustado ver al todavía secretario de Educación en la recta final de la contienda por la candidatura presidencial, pero “ya no se dio”.

“Que Esteban Moctezuma esté capacitado para desarrollar el trabajo (de embajador), no me cabe la menor duda. Esteban Moctezuma lo puede hacer y lo puede hacer bien. Que me hubiera gustado más verlo dentro de la recta final de las candidaturas, pues sí, pero ya no se dio”, agregó.