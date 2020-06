Conapred y sus apariciones en Palacio Nacional

Tanto Alexandra Haas como Mónica Maccise, titulares anterior y actual del Conapred, han acudido a Palacio Nacional a las conferencias matutina con López Obrador y en la conferencia de Salud sobre COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refirió este miércoles que se enteró de la existencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), tras conocer la polémica por la invitación de Chumel Torres a un foro sobre discriminación y racismo.

“Ahora que hubo una polémica por un comentarista de redes sociales, que fue invitado para un debate, me enteré de que existe… ¿cómo se llama? Conapred. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia y es cuando más robaron y más ocultaron todo”, señaló el presidente en la conferencia de prensa matutina desde la ciudad de Puebla, Puebla.

En su intervención, cuestionó la creación del Instituto de Transparencia (El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), a quien acusó de reservar las condonaciones de impuestos.

“¿Saben ustedes cuál fue la primera decisión del instituto de la transparencia cuando se creó allá como en el 2000 con el presidente Fox? Reservar todas las condonaciones de impuestos, pero fue la resolución del instituto de la transparencia, el primer acuerdo, el primer acuerdo, pero para todos los institutos”, señaló el presidente, testificado en la versión estenográfica de este día.

“Ayer que surge esta polémica ¿cómo es que se llama esto? ¿para qué se creó? Para evitar el racismo, híjole, y la discriminación, agregó el mandatario sobre el Conapred.

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió, además, contra la invitación a Chumel Torres a foro organizado por el referido Consejo en donde se hablaría sobre racismo y clasismo. Sin mencionar el nombre del youtuber y locutor, el mandatario mexicano aseveró que dicha invitación “es como si para un foro de derechos humanos se invita a un torturador”.

López Obrador conoce la existencia del Conapred

El presidente de la República, quien afirmó desconocer el Conapred, organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación creado en 2003, es el encargado de elegir a su titular.

En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el 17 de mayo de 2019 Alejandra Haas, entonces titular del Conapred, estuvo con el presidente López Obrador en la conferencia mañanera.

“Estamos construyendo una auténtica democracia y el sustento principal de la transformación es el garantizar las libertades a todos los mexicanos”, refirió el mandatario federal.

🏳️‍🌈 #DíaContraLaHomofobia El #GobiernoDeMéxico 🇲🇽 es justo y democrático. Trabajamos para garantizar servicios de salud dignos, igualdad laboral y espacios libres de discriminación. “Hablamos de acciones concretas para transformar la vida de las personas”: @ahaasp (@CONAPRED) pic.twitter.com/mLJa1TDPLn — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 17, 2019

Alexandra Haas, entonces titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), dijo en su intervención que las personas de la diversidad sexual siguen viviendo con miedo a hacer cosas tan cotidianas como ir a la escuela y tienen miedo a salir a la calle. Agregó que este sector es rechazado de sus hogares, agredido en sus escuelas y víctima de crímenes de odio solo por ser quienes son. Como facultad del Ejecutivo federal, López Obrador designó, tras la salida de Haas, a Mónica Macisse Duayhe como titular del Conapred.

Mónica Maccise Duayhe, presidenta del Conapred 2019 – 2023 pic.twitter.com/C12DZZI7PJ — conapred (@CONAPRED) November 19, 2019

Un día después, Maccise Duayhe rindió protesta al cargo, agradeciendo al presidente López Obrador por el nombramiento.

Agradezco el nombramiento del Presidente. Tengo todas las pilas puestas para sumar en la eliminación de la desigualdad, la discriminación, la exclusión y la opresión. Gracias a @M_OlgaSCordero y a @A_Encinas_R x la confianza!! Mi total reconocimiento al trabajo de @ahaasp!! — Mónica Maccise Duayhe (@mmaccise) November 20, 2019

Ese día, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta a Mónica Macisse Duayhe, como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) para el periodo 2019-2023, lo que, aseguró, permitirá consolidar una política nacional en esa materia.

La secretaria de Gobernación @M_OlgaSCordero tomó protesta a @mmaccise, nueva presidenta de @CONAPRED. Asimismo, refrendó el compromiso del Gobierno de México para garantizar las libertades de todos los mexicanos y combatir la discriminación. https://t.co/oSjDlZwqug pic.twitter.com/3Z8YwGyJ8N — Gobernación (@SEGOB_mx) November 20, 2019

Al rendir protesta, Mónica Macisse manifestó que se identifica con el proyecto de López Obrador, pues, afirmó, por primera vez se ha dicho públicamente que el racismo es un hecho en México, y señaló que existe el reto de refrendar las acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables, como las personas indígenas.

“En ese sentido voy con el proyecto, me siento identificada con ello. Este proyecto es revolucionario y lo tiene que ser, no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera”, agregó.

Mónica Maccise en la conferencia matutina

Mónica Maccise estuvo, en calidad de presidenta del Conapred, en la conferencia matutina del presidente López Obrador del 5 de diciembre de 2019.

Aquella ocasión, acudió a Palacio Nacional como parte de los trabajos de incorporación de las trabajadoras del hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Zoé Robledo, titular del IMSS, destacó, en esta iniciativa, el trabajo de Emilio Lezama, y el director Rodrigo Prieto, quien coordinó los trabajos en un spot presentado.

Señaló que es un trabajo conjunto del gobierno federal con diferentes instancias del activismo social y del mundo del arte, de la cultura, y también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Gobernación, de Mónica Maccise, de Conapred, y todo un equipo que ha hecho esto posible.

Conapred en la conferencia de Salud sobre COVID-19

La titular del Conapred también ha estado presente en Palacio Nacional durante las conferencias de las 19:00 h donde la Secretaría de Salud presenta el Informe Técnico Diario sobre la situación en México del coronavirus COVID-19.

El Conapred, el pasado domingo 17 de mayo, presentó una guía para prevenir discriminación de pacientes ante el coronavirus.

Como informamos en este espacio, Mónica Maccise Duayhe, explicó que el documento “Guía para el Acceso sin Discriminación a la Prestación de Servicios de Atención Médica” ya se encuentra disponible para las y los trabajadores de la salud.

“Es un protocolo donde se establecen las medidas más importantes que cualquier personal médico y de enfermería que está ahorita atendiendo en hospitales (debe saber) para brindar a esta comunidad de la diversidad sexual atención sin discriminación”, comentó.

Estamos acompañando al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, @HLGatell; para hablar del Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia. #BájaleATusFobias pic.twitter.com/JtnRVM2BTK — conapred (@CONAPRED) May 18, 2020

Con información de Adán de la Cruz-López-Dóriga Digital