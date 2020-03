La sociedad se adelanta

Hoy, en circunstancias completamente diferentes, empezamos a padecer el principio de una pandemia decretada por la OMS, que ha provocado 181 mil casos y siete mil 100 muertes en 150 países del mundo

El fuego, mientras más cercano, más enemigo.

Florestán.

En 1985, ante la mayor tragedia registrada en esta ciudad de México, el terremoto del 19 de septiembre, la sociedad, no existían las redes, se organizó y rebasó al gobierno al registrar que se estaba quedando corto con su respuesta y ausente en su cercanía.

Hoy, en circunstancias completamente diferentes, empezamos a padecer el principio de una pandemia decretada por la OMS, que ha provocado 181 mil casos y siete mil 100 muertes en 150 países del mundo, en México oficialmente todavía ni uno, cuando en enero ese virus estaba confinado a una provincia china desde donde se esparció por todo el planeta en menos de dos meses.

Pero encuentro un punto de coincidencia: la percepción de que el gobierno no está haciendo todo lo que debería hacer, sobre todo cuando se conocen las medidas draconianas de otros, sin tomar en cuenta su propia situación de enfermos y muertos.

Pero hablo, insisto, de la percepción que siempre supera a la realidad, y por eso la sociedad se ha organizado para tomar decisiones que aún no ha recomendado la estrategia oficial: quedarse en casa, no salir a la calle, no viajar ni al extranjero ni por el país, evitar aeropuertos, practicar el home office, que va a llevar a un cambio en la forma de trabajar de los mexicanos, con el de la educación a distancia, por la cancelación de clases a todos los niveles, aunque estos dos aspectos no sean para todos por la actividad, la necesidad y la pobreza.

Ahora hace falta que el gobierno dé el siguiente paso en la fase dos, el más difícil y peor cuando el subsecretario López-Gatell mete al presidente de la República en el tema sanitario y afirma que él es una fuerza moral, no una fuerza de contagio.

RETALES

1. ALUSIONES.- El presidente me citó por la mañana por la información de la muerte de José Kuri, que luego se desmintió. Pepe permanece grave en Médica Sur. Y digo: Cada quien asume su responsabilidad profesional y sus costos. Yo asumo los míos. Siempre lo he hecho. Me equivoqué al dar por buenas dos fuentes confiables de su familia, pero ese no es el tema. El punto es que me equivoqué y deseo a mi amigo Pepe Kuri y a los suyos, que se salve. La información no fue contra nadie. Y si estoy enojado es solo conmigo mismo, con nadie más;

2. RECORTE.- La Suprema Corte dará para atrás la reforma de Jaime Bonilla para ampliar a cinco años su gobierno cuando los bajacalifornianos lo habían electo por dos. Ya viene; y

3. DESCONTÓN.- Puntual la respuesta de Marcelo Ebrard al sátrapa salvadoreño Nayib Bukele que denunció un vuelo hacia San Salvador con doce infectados de Covid-19 y le dijo que le compartiera los doce casos de coronavirus y dónde se confirmaron. Es lo responsable en este y en cualquier otro caso. Además ese vuelo había sido cancelado y los enfermos dieron negativo.

Nos vemos mañana, pero en privado.