La pinche realidad también mata

El mejor antídoto contra el miedo es la pasión. Florestán.

Los tres problemas más graves de México, con la corrupción, son la pandemia y su saldo mortal, la crisis económica, la peor del siglo, y la inseguridad y violencia.

La corrupción fue el tema central del candidato Andrés Manuel López Obrador, uno de los ejes que lo llevaron a la Presidencia de la República desde donde afirma que arriba se ha resuelto, pero que aún no ha podido con el bandidaje de abajo.

De la pandemia se ha confirmado que el deseo es insuficiente y que no basta con decir 29 veces que se ha domado para que eso suceda. Anoche rebasamos los 72 mil muertos y los 680 mil contagios. Y por más que afirmen que se ha aplanado la curva, la meseta está siendo lo largo que en abril me dijo Hugo López-Gatell: que llegaríamos a octubre con el incremento de casos por el desconfinamiento y el arribo de la influenza estacional, y tendremos que vivir con este virus por meses, hasta que descubran una vacuna efectiva, que hoy no existe, se aplique a los 126 millones de mexicanos y, entonces, a esperar los resultados.

De la crisis económica decir que la viviremos los próximos tres años, quizá en 2024 lleguemos a estar en niveles de 2018, siempre y cuando se haga lo que tiene que hacer y no se reactive la pandemia. Aquí también, el discurso oficial se basa otra vez en esperanzas y proyecciones, por imposibles, fallidas.

Y de la inseguridad y violencia solo apuntar que desde el 1 de diciembre de 2018 se han cometido 61 mil 499 homicidios dolosos lo que tampoco se puede resolver con el deseo.

De los cuatro temas, dos son en arrastre de los años, corrupción y violencia, los otros son producto de un virus, pandemia y crisis económica.

No se trata de responsabilizar por autorías y orígenes, sino por soluciones, que han sido superadas por la realidad, la pinche realidad que mata y no entiende razones.

RETALES

CARRERA.- Los adversarios le critican que haya puesto más atención en lo electoral que en la crisis de la pandemia que ha costado miles de vidas y su rechazo al uso del cubrebocas. Pero para él el tema electoral es prioritario con un costo creciente, lo que no parece importarle a Donald Trump que se sostiene: primero la reelección, luego lo sanitario; INEVITABLE.- Jesús Seade quedó fuera de la carrera por la secretaría general de la Organización Mundial de Comercio. Ahora el reto es para Marcelo Ebrard, o para el presidente ¿Qué cargo darle? Claro que siempre estará la embajada en Beijing, su sueño; y SUAVECITO.- López Obrador evitó otra vez confrontarse con el gobierno de Trump, que lanzó una dura crítica por ser, México, el principal introductor del fentanilo, la droga más letal y por los pocos aseguramientos de drogas en su sexenio. La línea para Ebrard fue: Amor y paz; suave, suave, suave, suavecito, pues.