La pinche realidad se impone siempre

Siempre he sostenido que nadie como Andrés Manuel López Obrador para cambiar la conversación nacional, como hemos visto con la rifa del avión presidencial que ayer en la mañanera celebraba entre risas, divertido, satisfecho.

Con ese trending topic y tema de conversación familiar, la rifa del avión, se fue todo el fin de semana con lo que dejó a un lado, transitoriamente, los asuntos graves de atención y preocupación general: la crisis por la desordenada entrada en vigor del INSABI, la escasez de medicinas, los cobros en hospitales y centros de salud; las radicales iniciativas para la reforma de impartición y procuración de justicia, ahora detenidas por diez días; el incremento al 73 por de la percepción nacional de inseguridad; el problema latente de la violencia; la queja de las empresas globales por la falta de certeza de este gobierno; la crisis migratoria en el sur del país, que es la prolongación de la del año pasado, y la persecución de migrantes por la Guardia Nacional, ayer, y otros más.

El presidente festejó ayer por la mañana el impacto de su estrategia, que no ocurrencia, dijo, en lo que estoy de acuerdo, no es una puntada, y le dio más aire al celebrar la proliferación de memes, seguro no vio todos, y hasta con el corrido del avión y aconsejó, ya encarrerado, a los productores de un supuesto cortometraje del caso, cómo iniciar el texto de su guión.

El viernes aquí le contaba el éxito del mismo avión en su precampaña y campaña presidenciales con aquello de que no lo tenía ni Obama, lo que no era cierto, los dos Boeing Jumbo 747 eran, y son, muchos mejores que el Boeing 787 que, aseguraba, había costado siete mil 500 millones de pesos, lo que tampoco era exacto. Pero de tanto repetirlo le rindió, y ahora lo rescata con la rifa.

Insisto, esta estrategia es rentable en el muy corto plazo y luego se revierte porque la pinche realidad, necia que es, se impone siempre.

RETALES

OFERTA.- Ya salió un empresario de Monterrey que dijo que le compraba el avión y se lo pagaba con sus criptomonedas, y además le daba de garantía un terreno en Los Cabos y se lo prestaría a la SRE para cuando tenga que trasladar a jefes de Estado, el efecto Evo. Y así saldrán otros…; ZOPENCO.- Como el diputado por Morena en Querétaro, Mauricio Alberto Ruiz Oláez, quien ayer al apoyar, claro, la rifa del avión, dijo que con ese dinero, tres mil millones de pesos, podía pagarse la deuda nacional y aún sobraban 300 millones de pesos. Es egresado, dice, y catedrático de la Universidad de esa entidad. Le digo que se contagian; y… SALUD.- Los gobernadores del PAN tendrán el privilegio de ver y hablar con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para el tema del INSABI, que rechazan en sus estados. No se sabe si llevarán al presidente del PAN, que les es un lastre, dicho por algunos. Pero él quiere ir.