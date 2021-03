La mafia rumana y el trato especial

¿Por qué ese trato de cualquier ciudadano a quien es investigado por la FGR y el FBI y denunciado por la UIF?

Saben que dura más la esperanza que la gratitud. Y por eso el retraso.

En 2019 agentes de la Fiscalía General de la República, con apoyo de elementos de la Marina, realizaron un cateo y detuvieron al rumano asentado en Cancún, Florián Tudor, señalado como el jefe de la mafia rumana, pero por una falla legal lo tuvieron que soltar.

El pasado 5 de febrero, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, me dijo que de acuerdo con el gabinete de seguridad nacional había bloqueado las cuentas de 72 personas físicas, rumanas y mexicanas, y morales, que se dedicaban a clonar tarjetas de crédito y débito en destinos turísticos mexicanos obteniendo un botín de 240 millones de dólares y que en la investigación estaba la FGR, ante la que presentó las denuncias, y el FBI, y me explicó todo el modus operandi y su ingeniería financiera. Se refería a la mafia rumana.

En la mañanera del 26 de febrero, una reportera recordó al presidente que había comentado que estaban investigando a esa mafia y que Tudor estaba pidiendo una cita con él a lo que respondió que en este caso voy a pedir a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública, que atienda a esta persona. Lo importantes es que se avance más.

Y así, ayer de nuevo y como siempre en la mañanera, Rosa Icela confirmó que había recibido a Tudor en sus oficinas, que le dio el derecho de audiencia ordenado por el presidente, pero que no somos la persona ni la instancia encargada de investigar su caso que está en manos de la fiscalía. Y que le dio el trato de cualquier ciudadano.

Y Pregunto, ¿Por qué ese trato de cualquier ciudadano a quien es investigado por la FGR y el FBI y denunciado por la UIF? ¿Por qué este trato preferencial al acusado de ser jefe de la mafia rumana?

No lo entiendo, o quizá sí, pero no lo comprendo.

Y por eso pregunto.

RETALES

1. SORPRESA.- No hay duda de que Fabián Medina era, quizá, el hombre más cercano a Marcelo Ebrard, o al menos así lo ostentaba en la SRE. El hasta ayer Jefe de la Oficina del titular, le renunció en cinco líneas ante la situación actual en la Cancillería. ¿Cuál es esa situación actual? Quizá que Ebrard decidió tomar él todas las decisiones y ese fue el mensaje: la situación actual;

2. NARCOTIANGUIS.- En la esquina de Reforma e Insurgentes, en el parque Pasteur, frente a la sede del Senado de la República se ha instalado un tianguis de venta de mariguana sin que ninguna autoridad intervenga. Eso es un delito que se ha convertido, como siempre, en un negocio y nadie interviene. Sí, son diferentes; y

3. ATRASO.- Mario Delgado se sostuvo y no habrá candidato de Morena en Guerrero hasta que se tenga el resultado de la encuesta y por eso hoy no arrancan campaña como en Colima, San Luis Potosí, Nuevo León y Sonora. En Guerrero los demás sí. ¿Morena se abrió espacio para otro aspirante? No creo.

