Julián LeBarón llama a organizarse para pedir soluciones al Gobierno

El activista Julián LeBarón pidió a la sociedad unirse para poner límites a las autoridades, a fin de que sean atendidas las demandas de seguridad

El activista Julián LeBarón consideró que la sociedad civil debe organizarse para poner límites al poder institucional, pues los políticos no darán las soluciones necesarias a la inseguridad que enfrenta México.

En entrevista con Notimex, el integrante de la familia mormona del estado de Chihuahua, de la cual nueve miembros (seis mujeres y tres niños) fueron asesinados a tiros el 4 de noviembre pasado en Bavispe, Sonora, reclamó que el problema de la inseguridad en el país es enorme y la justicia nula.

“Nosotros estamos dando a conocer las cosas como las estamos viendo. Hemos aprendido que no es buena estrategia quedarnos callados y queremos organizarnos, queremos marchar y queremos construir herramientas desde la sociedad civil para llamar a cuentas a la autoridad”, sentenció.

Cuando no existen herramientas para proteger a los inocentes y llevar a los criminales ante la justicia y defender la vida, sostuvo que en algún momento es necesario que la población busque esas herramientas para quitarles el poder a los políticos.

Julián LeBarón mencionó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reconoció durante la reunión que sostuvieron con él y su hermano que la sociedad civil debe organizarse para poner orden a la falla de legisladores y del Poder Judicial.

En dicha reunión les informaron que son 40 los presuntos involucrados en el ataque contra su familia, que hay siete detenidos y cuatro personas arraigadas, por lo que la familia tiene la esperanza de llevar ante la justicia todos los que participaron en el asesinato.

Recordó que el problema en Sonora y Chihuahua no solo se trata del caso ocurrido con su familia, sino que es un conflicto enorme, pues tan solo en 2019, dijo, se cometieron unos 22 millones de crímenes en el país y fueron asesinados al menos 35 mil mexicanos, pero los delincuentes se “pasean por las comunidades”.

“No podemos entender cómo puede ser posible que estas caravanas de asesinos se paseen por la región, estén levantando a la gente y se peleen entre ellos y que las autoridades de los estados no sepan lo que está pasando y no tomen cartas sobre el asunto y no hagan lo que es su responsabilidad hacer”, reiteró.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que este domingo visitará La Mora, Bavispe, Sonora, como un acto humanitario y fraterno con las familias LeBarón y Langford, además de informar avances en las investigaciones sobre la masacre de sus familiares.

En ese sentido, el activista calificó este acto como positivo para que López Obrador se dé cuenta de lo que se vive en la región.

Por último, recordó que el 23 de enero marcharán junto al poeta Javier Sicilia desde Cuernavaca, Morelos, a la Ciudad de México, en protesta por la inseguridad y en un intento por convocar a la ciudadanía a unirse a proteger la vida.

Si “ellos no están cumpliendo con su deber, los ciudadanos tenemos que asumir esa responsabilidad, si no todos nos volvemos cómplices y todos nos manchamos de sangre”, advirtió.

Con información de Notimex