Jóvenes Construyendo el Futuro rinde frutos pese a resistencias: AMLO

Andrés Manuel López Obrador dijo que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los pilares para establecer la transformación del país

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro está rindiendo frutos pese a que en un inicio enfrentó resistencias.

“A pesar de cuestionamientos va el programa y se inició como lo concebimos: el que los jóvenes tengan posibilidad de estudio y trabajo”, dijo en un encuentro con beneficiarios en la planta de la cervecera Heineken México, ubicada en Nuevo León.

El mandatario federal afirmó que este proyecto es uno de los pilares para establecer la transformación del país que no se quedó únicamente en un cambio de gobierno.

“Como prevalece la mentalidad conservadora se cuestionó de qué se le iba a pagar sin trabajar a los ‘ninis’, que eso no era conveniente, adecuado, correcto, pero es porque prevalece esa concepción, que se debe respetar. No todos podemos pensar igual, la democracia es pluralidad, diversidad”, comentó.

López Obrador enfatizó que su administración tiene el objetivo de nunca dejar en el desamparo a los jóvenes del país, quienes -dijo- fueron discriminados y dejados en los gobiernos anteriores.

“Este programa inicia porque no se atendía a los jóvenes, lo único que se hizo en los gobiernos anteriores, me da pena decirlo, pero tengo que hablar de los antecedentes para comprender el por qué del programa, lo único fue acuñar una frase despectiva, discriminatoria, que había jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, los ‘ninis‘”, señaló.

El jefe del Ejecutivo federal expuso que para acabar con ese estigma, su gobierno está emprendiendo, como nunca se había hecho, una política social en la que se busca garantizar la educación y el trabajo.

Afirmó que hasta el día de hoy se están entregando becas en todos los niveles educativos para que los jóvenes que menos recursos tienen no dejen los estudios por falta de dinero, además de que desde la familia se debe trabajar para fortalecer los valores y evitar que la juventud caiga en las conductas antisociales.

“Ustedes van a tener opciones para trabajar una vez que terminen”, les dijo a los jóvenes.

Jóvenes Construyendo el Futuro, desde Monterrey, Nuevo León. https://t.co/ByFJxKgz84 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2020

Firmará recomendaciones a jóvenes que terminen capacitación

En este contexto, el mandatario reafirmó que dará una recomendación personal a cada beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro que concluya su capacitación en las empresas afiliadas. “Yo voy a firmar uno por uno todos los certificados de ustedes, aunque me lleve mucho tiempo”, expresó.

El presidente López Obrador afirmó que en el país se están generando condiciones favorables para la inversión con la firma del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

“Es una carta de recomendación al mismo tiempo para que las empresas nos ayuden, estamos creando condiciones para que las empresas amplíen sus actividades”, afirmó.

