José Narro Céspedes da positivo a COVID-19; está estable y trabajará desde su casa en Zacatecas

El senador de Morena, José Narro Céspedes, dio a conocer que dio positivo a COVID-19.

El legislador indicó que está estable, que se aislará y trabajará desde su casa en Zacatecas.

“En un acto de responsabilidad, semanalmente me practico prueba de COVID-19 en el Senado. Me notificaron que resulté positivo; me encuentro estable y sigo trabajando desde mi casa por Zacatecas y por nuestro país. ¡Ánimo!“, escribió a través de su cuenta de Twitter

Narro Céspedes participó en la sesión del jueves desde su oficina con la finalidad de evitar aglomeraciones.

El senador asistió al Salón de Plenos donde solo se permite la presencia de 50 personas.

También asistió, la semana pasada, a la sede nacional de Morena para registrarse como precandidato a la gubernatura de Zacatecas.

Con el contagio del senador, ya suman 25 casos de COVID-19 en la Cámara Alta.

