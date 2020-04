Jalisco comienza a aplicar siete filtros sanitarios

Jalisco comenzó la instalación de filtros sanitarios en ingresos carreteros a la Zona Metropolitana de Guadalajara, para prevenir el COVID-19

Este viernes se instalaron filtros sanitarios en cinco ingresos carreteros a la Zona Metropolitana de Guadalajara como medida de prevención contra la propagación de COVID-19.

Hoy instalamos filtros sanitarios en las entradas y salidas más importantes del AMG, así como de cercos interestatales con Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán y Colima para evitar que ingresan a nuestro estado quienes presenten cualquier síntoma de #coronavirus. pic.twitter.com/wM5vQJM9Vk — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 3, 2020

Dos más serán instalados en carreteras que conectan con Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México y Michoacán este sábado.

Con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Guardia Nacional, Policía estatal, Protección Civil y policías municipales, los filtros trabajarán de ocho de la mañana a ocho de la noche y realizarán revisiones aleatorias de temperaturas de los pasajeros de vehículos particulares.

Todo nuestro reconocimiento al personal de Salud, a la Agencia de Sanidad, a Seguridad Pública, Protección Civil del estado y de los municipios, así como a la Guardia Nacional por este gran esfuerzo y coordinación. pic.twitter.com/6HN1Dx6vOJ — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) April 3, 2020

Cuatro filtros se instalaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara: en salida Guadalajara-Colima, salida a Nogales, La Joya en carretera a Ciudad de México y en Ixtlahuacán de los Membrillos en carretera a Chapala, uno más en la carretera Mascota Las Palmas que es el primero interestatal, en el límite con Nayarit.

“Este sábado se instalará uno más en San Juan de los Lagos que cubrirá el ingreso del Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes, además de otro en La Barca, que es el filtró interestatal con Michoacán”, informó el titular de Sader, Alberto Esquer Gutiérrez.

Explicó que en caso de encontrar personas con síntomas de COVID-19, serán trasladadas a hospitales para ser atendidas. Dos elementos de cada dependencia participan en los filtros que serán permanentes y se levantarán hasta nuevo aviso.

“No es un retén, no es un punto de paro obligatorio, es aleatorio y funciona de ocho de la mañana a ocho de la noche. No se han reportado incidencias ni traslados por el momento”, señaló.

Jalisco prevé por el momento solo siete filtros sanitarios fijos en los ingresos y salidas a la entidad, aunque no se descarta llevar a cabo filtros móviles en una segunda etapa, lo que dependerá de la evolución de la pandemia.

Con información de Notimex