Instalarán en Palacio Nacional oficina para proteger a paisanos

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa “Nuestros Héroes Paisanos“, el cual dará atención y protección a los connacionales que regresen a nuestro país en este fin de año.

Este programa incluirá la apertura de una oficina en Palacio Nacional parar dar apoyo a los paisanos, “queremos ayudarlos, protegerlos, que no los extorsionen al llegar a su patria, que se les trate como lo que son ciudadanos, héroes

Vamos a establecer una oficina en Palacio Nacional, dependiente de la Presidencia de la República, se va coordinar todo el apoyo y protección a nuestros paisanos, para que no los maltraten, no los extorsionen. He dado instrucciones a la Guardia Nacional para que desde que lleguen nuestros paisanos, pasen las aduanas, se les dé protección y apoyo”, dijo.