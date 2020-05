Iniciativa para reorientar presupuesto es para ajustarse a una nueva realidad, asegura AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que envió la iniciativa para reorientar el Presupuesto de Egresos de la Federación con el objetivo de pedir autorización para hacer modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la nueva realidad, aunque la aprobación depende de la Cámara de Diputados.

“Envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto. Debe de saberse que la decisión de poderes corresponde al Congreso y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, es facultad exclusiva a la Cámara de Diputados”, explicó.

Durante su conferencia de prensa matutina, el mandatario agregó que en la administración pasada se aprobaba el Presupuesto como “mero trámite”, y el Ejecutivo hacia lo que quería con él.

“Antes, muy contrario a lo que ahora se está diciendo, se aprobaba el presupuesto; era un mero trámite y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado. Gastaba más de lo autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudaba al país aun cuando no estaba autorizado en la Ley de Ingresos, había una gran discrecionalidad y si hay duda hagan el análisis de cómo era el presupuesto autorizado y cómo terminaba”, aseveró.

Expresó que antes se aprobaban partidas a dependencias y estas solo ejercían una pequeña parte y puso como ejemplo lo que se autorizaba para publicidad en las administraciones pasadas.

López Obrador agregó que él podría hacer lo mismo con el pretexto de la reciente crisis sanitaria y económica por el coronavirus COVID-19, pero aseguró que por ese motivo se está enviando una iniciativa al Congreso.

“Ahora yo podría hacer lo mismo, con la justificación de que hay una crisis sanitaria-económica y que eso me obligó a hacer cambios en el presupuesto, pues no lo estoy haciendo así, por primera vez estoy mandando una iniciativa en el Congreso para pedirles que me autoricen modificaciones al presupuesto y ajustarlo a la realidad”, aseveró.