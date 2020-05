Inician Plan DN-III-E y Plan Marina para reforzar estrategia contra COVID-19

El presidente López Obrador señaló que a partir de hoy entran en aplicación los planes DN-III-E y Marina para atender la Fase 3 de COVID-19

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló que a partir de hoy comienzan a entrar en acción los planes DN-III-E y Marina en la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 en México.

“Hoy vamos a comenzar la aplicación del Plan DN-III y el Plan Marina, de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus. Tenemos infraestructura, hay hospitales, camas, ventiladores, especialistas médicos, enfermeras, suficientes en lo que tiene que ver con el Sector Salud”, argumentó en Palacio Nacional

“No hemos sido rebasados, estamos con las camas necesarias para atender a los enfermos, y vamos todavía a ampliar nuestra capacidad de atención”, refirió.

El mandatario mexicano pronosticó que este mes de mayo se levantaría la emergencia sanitaria por esta enfermedad.

“Ya falta poco, se ve la luz al final del túnel, yo creo que nada más va a ser este mes, ese es mi pronóstico. En algunos lugares vamos a regresar poco a poco con las medidas necesarias para el día 17 de mayo, y el 1 de junio a nivel nacional con cuidado.Hay certidumbre de que vamos bien a pesar de la tragedia, y vamos a dar el último jalón que nos quedemos en casa, que nos cuidemos para salir adelante, se va demostrando lo que los científicos han proyectado en cuanto a casos de infectados y de hospitalización”, subrayó.

López Obrador recalcó que hay seis estados del país donde se está dando atención especial al contar con el mayor número de contagios: Quintana Roo, Tabasco, Estado de México, Ciudad de México, Sinaloa y Baja California.

“La epidemia en México no se está expresando en su manifestación crítica de manera uniforme, no está afectando de manera pareja a todo el país en la parte crítica. Se ha manifestado más en estos estados que hice mención, no quiere decir a los demás estados no les vaya a llegar, como no es así en todo el país nos permite concentrar esfuerzos donde más se necesita”, externó.

