Informe de la ASF sobre aeropuerto de Texcoco causó daño a gobierno: AMLO

El supuesto sobrecosto del aeropuerto de Texcoco de 232 por ciento sirvió para que sus adversarios lo atacaran, señaló el presidente López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que sí causó daño a su administración el informe “falso, tendencioso” que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la Cuenta Pública 2019.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que el que la Auditoría haya señalado un supuesto sobrecosto del aeropuerto de Texcoco, un monto de 232 por ciento superior al que afirmó el Gobierno Federal, sirvió “para que sus adversarios lo atacaran”.

Causó daño el que la ASF diera a conocer un informe falso, tendencioso, sobre la Administración del gobierno que represento; en particular, lo del costo por cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Hicieron una cuenta equivocada, aunque aceptaron el error, pues sí causan daño y dan elementos a nuestros adversarios, a la oposición conservadora”, dijo.

“Todos los que son defensores del antiguo régimen corrupto les significa un festín, son tiempos de zopilotes. Todo lo que sea atacar al gobierno es moda. La mayoría de los medios de información que antes callaban como momias y ahora gritan como pregoneros. De repente descubren que pueden ser periodistas opositores al gobierno”, aseveró.

Con esta información distorsionada de la ASF nos estuvieron atacando como tres, cuatro o cinco días, siempre nos atacan pero esto fue algo especial”, expresó.

López Obrador arremetió contra los medios de comunicación al mostrar un video en donde detalla cómo se trató la noticia del supuesto sobrecosto del Nuevo aeropuerto Internacional de México (NAIM).

Esto es lo que enfrentamos todos los días, porque todos están al servicio del régimen de corrupción que imperaba y que quieren regresar por sus fueros. Ahí están los intelectuales orgánicos; es realmente vergonzoso que suceda esto en los medios de información. Ahora van a decir que la culpa es de la Auditoría, pero estaban esperando, ¿qué no pudieron constatar, revisar la información?”, enfatizó.

Denunció el presidente que los medios de comunicación “apoyan todos ellos a los grupos de intereses creados, a los de arriba, tiene que ver con el llamado círculo rojo”, y pidió que se cree “un nuevo periodismo”.

“Ya hay nuevas formas de hacer periodismo sobre todo con las redes sociales., muchísimos nuevos periodistas con sus páginas”, declaró.

El presidente de México hizo este viernes un llamado a los medios de comunicación “para que se ponga por delante la ética, no se engañe, no se manipule, no se tergiverse la realidad y se le tenga respeto al pueblo”.

No significa subordinamiento al Gobierno; es lealtad hacia los ciudadanos, el respeto al pueblo, que los medios estén distantes del poder económico y político. No ejerce la libertad de expresión como causas justas, sino como mecanismo para mantener privilegios. Que se actúe con espeto a la gente”, concluyó.

Con información de López-Dóriga Digital