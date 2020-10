INE solicitará a Cámara de Diputados ampliar su presupuesto para Consulta Popular sobre actores políticos

El Instituto Nacional Electoral (INE) solicitará a la Cámara de Diputados una ampliación a su presupuesto para el ejercicio fiscal 2021 por mil 499 millones 392 mil 669 pesos, con el objetivo de cumplir con la realización de la Consulta Popular el primero de agosto.

En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el INE bajara el presupuesto de la consulta popular para el juicio a actores políticos y recalcó que el Instituto todavía podía ahorrar más para organizar este ejercicio democrático.

El Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que este monto garantiza que se mantengan los estándares de calidad que caracterizan al INE, a pesar del ejercicio de contención de recursos que se hizo considerando que varios materiales y servicios serán los mismos que en el proceso electoral.

Recordó que el pasado 22 de octubre la Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de Consulta Popular propuesta por el titular del Ejecutivo y cuya convocatoria se publicó este miércoles.

Dijo que a partir de la publicación de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada el primero de agosto, deberá suspenderse la difusión de toda la propaganda gubernamental con las excepciones previstas.

Refirió que el INE se mantendrá vigilante de que todos los actores políticos respeten no sólo las reglas electorales, sino que cumplan las restricciones establecidas en el modelo de comunicación política durante los comicios y el periodo de campaña de la Consulta Popular.

La Consejera Claudia Humphrey enfatizó que la promoción de esta Consulta Popular correrá a cargo del INE de forma exclusiva, por lo que ningún partido o particular podrá hacer difusión alguna de la pregunta ya validada.

“Toda la difusión es obligación de esta autoridad electoral, lo haremos de la pregunta y además del contexto o el tema sobre el cual se pregunta. No podemos cambiarle un punto a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que además determinó que la materia de la Consulta era constitucional”, dijo.

El Consejero Ciro Murayama refrendó el compromiso de tomar en serio los derechos de los ciudadanos para participar en la Consulta Popular, para lo que se requieren recursos públicos, ya que lo contrario sería apostar por la privatización de la democracia y, por lo tanto, su negación.

Así que no, no se van a encimar las elecciones de 2021 con la consulta.

“El INE no responde por la pregunta de la Consulta, no está en sus manos, pero se va a garantizar que se trate de un ejercicio democrático, auténtico. Los ciudadanos decidirán si participan o no, y en qué sentido se pronuncian; en ello está su libertad y esa libertad la salvaguardará el INE”, sentenció.