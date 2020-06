INE no sancionará a AMLO por difusión de BOA en conferencia, pero envía advertencia

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como por María Marcela Torres Peimbert, diputada federal, contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y el coordinador general de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, por el presunto uso indebido de recursos públicos con impacto en material electoral, violando los principios de imparcialidad, legalidad y certeza, en el marco de los procesos electorales federal y locales.

Así, los consejeros electorales consideraron improcedente la aplicación de medidas cautelares por la difusión del documento del BOA durante una conferencia matutina.

Pese a esto, enviaron una advertencia a ambos, pues consideraron que las conferencias pueden ser consideradas como un espacio de difusión de acciones de Gobierno por lo que debe cumplir las limitantes establecidas en la Constitución.

Finalmente, el INE envió un pronunciamiento para servidores públicos de todos los ámbitos y niveles de Gobierno.

Especialmente y de manera destacada al presidente de la República y al vocero de esa dependencia pública (por ser los sujetos denunciados en este asunto), a fin de que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales. Reiterando la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales y de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad”, añadió.