INE emite medidas cautelares contra AMLO por pronunciarse sobre coalición PRI, PAN y PRD

La Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió medidas cautelares contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por apartarse de su deber de neutralidad en el proceso electoral.

Su deber neutral es no referirse a ninguna. pic.twitter.com/H3E88QxCRx

Este video muestra que critica a una coalición opositora, no así a la del gobierno.

En la conferencia matutina del 23 de diciembre, el presidente hizo una crítica a una coalición opositora, no así a la del gobierno y su deber neutral es no referirse a ninguna.

El video dado a conocer por Ciro Murayama de la conferencia indica que el presidente al responder una pregunta sobre la alianza conformada por el PAN, PRI y PRD, dijo que ellos se están agrupando porque representan al “antiguo régimen”.

“Ahora ya como se está llevando a cabo una transformación en el país se quitan las máscaras y ya se abrazan. Formalmente se agrupan, lo que les importan, ellos mismos lo han expresado es que no tengamos quienes apoyan a la transformación que no tengamos representación mayoritaria en La cámara de Diputados”, respondió López Obrador en esa confrencia mañanera.

El presidente prosiguió en su explicación y dijo que la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados es aprobar el presupuesto.

Sin embargo, el presidente elude responder sobre la coalición Morena, PT y PVEM al manifestar: “No me quiero meter en eso, no me corresponde”.