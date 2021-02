INE aprueba medidas de racionalidad pese a recorte de presupuesto; faltan recursos para consulta, asegura Córdova

De acuerdo con el INE, el proyecto de medidas de racionalidad aprobado, refrenda su compromiso de ejercer su gasto de forma racional y con disciplina para poder cumplir con sus atribuciones

El Instituto Nacional Electoral (INE) consideró imposible realizar acciones de ahorro ante la reducción a su presupuesto.

Sin embargo, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria derivadas del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2021.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, destacó que la autoridad electoral aprueba estas medidas en un contexto presupuestal complejo, pues además del recorte de 870 millones de pesos ordenado por la Cámara de Diputados, el Instituto deberá organizar una consulta popular aprobada por el Congreso de la Unión sin que se hayan destinado mayores recursos para ello.

“Visto el déficit en el que se encuentra el Instituto, visto que tenemos que hacer una consulta y que no hay recursos para hacer la consulta, evidentemente pretender establecer una meta de ahorro es hoy absolutamente imposible. No sabemos todavía cómo vamos a tener que hacer la consulta a la luz de que no sabemos cuál es la disponibilidad presupuestal que vamos a tener”, señaló.

Indicó que el proyecto de medidas de racionalidad aprobado, refrenda el compromiso del INE de ejercer su gasto de forma racional y con disciplina para poder cumplir con sus atribuciones.

Por otro lado, el Consejero Ciro Murayama mencionó que cuando la pandemia golpea a las familias, a las empresas y cae la actividad global de comercio, el único motor que puede echar a andar una economía y con ello contrarrestar los efectos negativos de la recesión, es el gasto gubernamental.

“¿Es racional plantear que el presupuesto no se gaste en un contexto de crisis? No, no es racional, es profundizar la crisis, es lo que se llama una política procíclica, porque el dinero que ya tienes presupuestado y que puede tener efectos multiplicadores sobre la actividad económica, si el gasto programado se recorta eso va a tener efectos procíclicos, es decir, de profundizar la crisis”.

Murayama aseveró que el INE lo que debe hacer con el escaso presupuesto que le dieron es “hacer muy bien su trabajo” y poner por delante los derechos de la ciudadanía, permitir que los derechos fundamentales en materia político-electoral se ejerzan sin restricción alguna.

