Independencia del Poder Judicial es esencial para la democracia en México: Zaldívar

Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aseveró que el hecho de que los tres poderes de la Unión hayan estado en la presentación de la iniciativa de Reforma del Poder Judicial es algo histórico y es un hecho que mostró respeto a la autonomía e independencia de la Corte.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, apuntó que la independencia del Poder Judicial es un valor esencial para la democracia en México.

No hay tal amenaza de perder autonomía , los tres poderes de la Unión estamos conscientes de que la independencia del Poder Judicial es un valor esencial para la democracia y el Estado mexicano, que no debe ponerse en riesgo”, dijo.

“Ayer, los tres poderes de la Unión mandamos un mensaje claro de que no solo hay un respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial, sino que esta se consolida y se reafirma. Ayer, los tres poderes de la Unión celebramos que el Poder Judicial esté blindado ante cualquier sospecha de que se pueda alterar su independencia y autonomía.

Zaldívar Lelo de Larrea detalló que esta reforma al Poder Judicial, considerada la más importante desde la realizada en el sexenio de Ernesto Zedillo en 1995, beneficia al pueblo de México al acercarlos a la justicia

“(La reforma) Beneficia a la gente en general porque al tener una mejor justicia tenemos un mejor Estado de derecho y una mayor seguridad jurídica. Al tener jueces más preparados, sensibles, cercanos de la gente y por otro lado fortalecer a los defensores del pueblo que defiendan a la gente más necesitada, más olvidada y pobre de este país podemos empezar a hacer diferencia en la vida de la gente”, dijo

“Una mejor justicia en México no solo es deseable, sino que es posible. De aprobarse esta reforma (en el Congreso), podemos generar un Poder Judicial más transparente, más honesto, más cercano y profesional y la gente comenzará a notar la diferencia”, subrayó.

“La gente más humilde, más pobre, no tiene posibilidades de acceso a la justicia, tenemos que devolverle a la gente la esperanza de que los jueces federales van a defender sus derechos en toda situación y que los defensores públicos los van a arropar y acompañar”, recalcó.

El ministro presidente de la Corte detalló que ya se debe pensar en una iniciativa que reforme al gremio de la abogacía, quienes deberán tener un perfil más ético y profesional.

“Se tiene que pensar en una reforma para el gremio de la abogacía. Cualquier reforma de justicia que no pase por tener abogados serios, profesionales y éticos está condenada a tener muchas dificultades. Tenemos un gremio de la abogacía, sin generalizar, que no están suficientemente preparados, que no tienen ética, corruptos y que son ‘chicaneros’ que alargan los procesos. Soy de la idea que se requiere de una reforma que toque el tema de los abogados, los jueces o magistrados tanto federales como locales tienen del otro lado un abogado corrupto siempre”, refirió.