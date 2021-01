Hugo López-Gatell en confinamiento por haber tenido contacto con el presidente López Obrador

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, informó que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se encuentra confinado por haber estado en contacto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el domingo dio positivo a COVID-19.

El subsecretario no ha mostrado ningún problema, no ha confirmado que tenga COVID; sin embargo, él también forma parte de los contactos del Presidente y está confinado para esperar el periodo de ventana, hacerse la prueba y confirmar o no el diagnostico”, informó Ramírez Cuevas.