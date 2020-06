“Hoy atendemos a más de 118 mil usuarios en Teletón”: Fernando Landeros

La pandemia de COVID-19 provocó que muchos espacios se reconvirtieran debido a la gran cantidad de pacientes que requerían algún tipo de atención hospitalaria.

Debido a esto, Fundación Teletón realizó la reconversión de sus instalaciones para apoyar durante la pandemia.

Acerca de esto, Fernando Landeros, presidente de Teletón, habló en el espacio de Radio Fórmula de Joaquín López-Dóriga.

En cuatro puntos, sintetizó las acciones de Teletón para apoyar durante la pandemia.

Primero, hoy tenemos un poco más de 118 mil usuarios únicos en Teletón.org y lo que era un servicio solamente para nuestros niños, se convirtió en un servicio para todo el país y el dato no es menor, nosotros estábamos atendiendo 30 mil niños y hoy son 118 mil, es decir, hay adultos, hay personas en donde no hay Crit, que nunca habían tenido contacto con la fundación y hoy están aprovechando estos materiales”.

Landeros reconoció la labor de profesionales de la salud y especialistas que se sumaron a esta iniciativa.

Aseguró que en el hospital de cáncer, se ha podido mantener resguardados a los menores para su atención.

Lo tercero es que, como saben, tenemos nuestro hospital de cáncer, en este hospital, en Querétaro, tenemos 297 niños, niños desde un año y un año nuevo, con las defensas bajas, no vulnerables, sino hipervunerables a un posible contagio, blindamos todo el hospital con todas las medidas de seguridad y, afortunadamente, el hospital sigue limpio de infecciones y los 297 niños siguen allí”.

También señaló la reconversión que han tenido sus instalaciones y gracias a lo cual han logrado atender a pacientes de otras instituciones de salud.

Lo cuarto, que quizá sea lo que ha llamado más la atención, fue que no nos podíamos quedar con los brazos cruzados y con los edificios cerrados cuando estábamos viendo que se estaban instalando hospitales inflables, que se estaban reacondicionando gimnasios, autódromos, diferentes alternativas y, obviamente, la instalación del Crit es una instalación más fácil de reconvertir. Y si bien no somos un hospital, porque no lo somos, se han encontrado diversos usos, ya sea por el Seguro Social o por el ISSSTE o por los Gobiernos Estatales que están siendo de mucha utilidad.

Por ejemplo, entre el Crit Sonora, el Crit Michoacán y el Crit Chiapas, hemos atendido a más de 20 mil personas en consultas externas, es decir, aquellos pacientes que se atendían en sus hospitales, hoy se están atendiendo en nuestros Crits para que sus hospitales puedan atender a los pacientes más graves con COVID-19.

Pero además, por ejemplo, el Crit Estado de México, tiene listas ya 158 camas, el Crit Guerrero 73 camas, en el Crit Ciudad de México y el Crit de Neza son 60 camas y allí ya tenemos 18 pacientes COVID-19 que se están atendiendo con personal del IMSS en nuestras instalaciones y el Crit Chihuahua tiene otras 20 camas. Es decir, hay más 311 camas que la fundación ha puesto al servicio de los mexicanos que hoy más lo necesitan y esto, la verdad, es que yo sí quiero reconocer a los donadores de Teletón porque son ellos quienes pusieron de pies esta infraestructura, estas instalaciones para una razón y hoy estamos atendiendo a mexicanos que quizá no habíamos pensado en atenderlos pero que hoy lo necesitan mucho y, sobre todo, en una instalación digna, adecuada, con calidad, con servicios suficientes y trabajando de la mano con las autoridades para poder aliviar el dolor tan grande que hay en este país y que realmente no sabemos cuándo vaya a terminar”.