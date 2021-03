He sido objeto de linchamiento político sin precedente en México; estoy con la cara y la frente en alto, asegura Salgado Macedonio

En una declaración que calificó como única, Salgado Macedonio se defendió de los ataques en su contra asegurando que se trata de poderes que buscan frenar el avance de la 4T

Tras ser ratificado por Morena como candidato a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio llevó a cabo su primer evento político en Acapulco.

En un evento masivo, pese a la pandemia de COVID-19, Salgado Macedonio, reconoció a los otros candidatos y, en una declaración que calificó como única, se defendió de los ataques en su contra asegurando que se trata de poderes que buscan frenar el avance de la 4T.

Inicio de campaña en la colonia Emiliano Zapata en Acapulco Publicado por Félix Salgado Macedonio en Sábado, 13 de marzo de 2021

“He sido objeto de un linchamiento político y mediático sin precedente en la historia de México por parte de poderes prácticos y poderes oscuros cuyo objetivo es frenar el desarrollo de la 4T”, aseveró.

Además, señaló que tiene la conciencia tranquila.

“Estoy con la cara en alto y la conciencia moral que me permite hablarle a los ciudadanos de frente”, señaló.

Señaló que quiere ser gobernador del Estado para que las cosas cambien en la entidad y que se apegará a los tres principios de Morena de no mentir, no robar y no engañar al pueblo.

¿Cómo ven? Tras ser confirmado como candidato de Morena, Félix Salgado Macedonio ya arrancó campaña. Y esta mañana, en Acapulco, ya reveló por qué quiere ser gobernador de Guerrero. Más en: https://t.co/3Vh9tOni5P pic.twitter.com/k3rmrYZuzB — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 13, 2021

Previamente, el abanderado de Morena a la candidatura de Guerrero agradeció el apoyo del pueblo de esa entidad y anunció el evento que se realizará en la cancha de la colonia Emiliano Zapata de Acapulco.

Compañeras y compañeros, Muchas gracias al pueblo de Guerrero por refrendarme su confianza en otro nuevo ejercicio… Publicado por Félix Salgado Macedonio en Viernes, 12 de marzo de 2021

Este viernes, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena ratificó a Félix Salgado Macedonio como candidato a la gubernatura de Guerrero.

Morena basó su decisión en el resultado de una segunda encuesta entre la población de Guerrero en la que “Félix Salgado Macedonio resultó el mejor posicionado”, por lo que el partido “lo ratifica en la candidatura a la gubernatura”.

“La gente de Guerrero evaluó y tomó una decisión. Estamos obligados a respetarla”, manifestó Morena en un comunicado, tras destacar reiteradamente que la decisión “estuvo en manos del pueblo”.

Reconoció ante los señalamientos que “es legítima la indignación y el dolor de las mujeres de Morena”, aunque se amparó en respetar la voluntad del pueblo.

Además, el partido de López Obrador recordó que había iniciado un procedimiento de oficio tras conocer las acusaciones contra Salgado Macedonio por el que anuló la primera encuesta que el candidato ya había ganado, y la repitió con idéntico resultado.

En este segundo ejercicio, el político se impuso a cuatro mujeres, entre ellas la popular alcaldesa de Acapulco, Adela Román, y la senadora Nestora Salgado.

La candidatura de Salgado Macedonio despierta polémica desde diciembre, cuando ganó una primera encuesta, porque está acusado de violar a una menor de edad en 1998 y de abusar de una periodista en 2016, además de acusaciones por al menos otras cinco agresiones sexuales.

Sobre el resultado de la reposición del proceso de selección de la candidatura a la gubernatura de Guerrero https://t.co/ayJmfKC92m — Mario Delgado (@mario_delgado) March 13, 2021

Con información de López-Dóriga Digital