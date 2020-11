Hay deuda histórica con las mujeres en México, reconoce Sánchez Cordero; pide alto a la violencia de género

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob), reconoció que en México hay una deuda histórica con las mujeres y pidió un alto a la violencia de género.

Al dar a conocer las acciones el Gobierno de México en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Sánchez Cordero aseveró que cada año tres mil 800 mujeres, niñas y adolescentes son asesinadas en el país.

“Basta de feminicidios, basta de violencia política contra las mujeres, basta con las desapariciones y abusos sexuales contra mujeres y niñas, y digamos sí a la igualdad. La Cuarta Transformación es es feminista”, argumentó.

Se informó que en México seis de cada 10 mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, mientras que ocho de cada 10 mujeres sienten temor a ser violentadas física o verbalmente.

Sánchez Cordero apuntó que de nada sirve lo que hay en la ley si la mujer no puede regresar a su casa sana y salva.

No es momento de actuar a medias, si no hiciera lo que estoy haciendo, no tendía cabida en la Cuarta Transformación. De nada sirve ls derechos en la ley lo que hay en la ley si no podemos garantizar que una mujer regresa segura a su casa. La sociedad nos dice ya basta”, externó.