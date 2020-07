Haré que valga la pena todo el sufrimiento que tuvo mi hija, asegura padre de Ana Lucía

Walter Rupprecht, padre de Ana Lucía, la menor que murió luego de no recibir tratamiento oncológico en México, aseguró que la muerte de su hija no será en vano y exigirá que en nuestro país haya un mejor sistema de salud.

Ella no tenía por qué haber venido a Suiza, si ella hubiera tenido todo el medicamento en México, felices nos hubiéramos quedado ahí, fueron meses muy complicados, al menos ahora mi hija ya dejó de sufrir y eso es lo importante”, expresó Walter.

En enero, la menor fue trasladada a Zúrich, Suiza, para que recibiera tratamiento oncológico; sin embargo, la niña “no respondió”.

Ana Lucía fue diagnosticada en mayo de 2019 con leucemia aguda. Su familia tuvo que comprar los medicamentos debido a que en el Hospital 20 de Noviembre había desabasto.

Sin embargo, en Suiza la menor también sufrió omisiones, pues los doctores del Hospital de Niños de Zurich no realizó varios procedimientos necesarios.

Nosotros hicimos todo lo que pudimos por mi bebé, pero no fue suficiente y ahora no está con nosotros y eso me mata”, manifestó Walter.

“Voy a hacer que valga la pena todo este sufrimiento que tuvo mi hija, que ningún niño crezca con esquemas incompletos”, comentó.