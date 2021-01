Hacen concierto masivo en Zinacantán, Chiapas, pese a repunte de COVID-19

La noche de miércoles hubo un concierto en el ayuntamiento de Zinacantán, al que habrían asistido más de 5 mil personas

Aunque hay un incremento de casos por COVID-19 en el estado de Chiapas que causó que el semáforo epidemiológico regresara a Amarillo, la noche de miércoles hubo un concierto en el ayuntamiento de Zinacantán, al que habrían asistido más de 5 mil personas.

El miércoles iniciaron festividades religiosas en esta localidad, entre ellas el concierto masivo efectuado la noche del miércoles.

Estas actividades seguirán hasta el 22 de enero y habrá una feria.

Las cerca de 5 mil personas no guardaron la sana distancia, no usaron cubrebocas y no respetaron las medidas sanitarias.

Habitantes aledaños al concierto se quejaron de que el ayuntamiento no aplicara medidas sanitarias para evitar aglomeraciones para evitar contagios por COVID-19.

Incluso, el ayuntamiento promovió una cartelera oficial de las festividades religiosas, donde se tiene contemplado efectuar más conciertos.

